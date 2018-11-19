Попугаев: рад забить первый гол за «Амур», но команде это не помогло

Нападающий хабаровского «Амура» Никита Попугаев поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с минским «Динамо» (3:4 Б). Игрок забил первый гол за команду.



«Рад забить первый гол за „Амур“, радостное событие для меня, к сожалению, команде это не помогло. Все шайбы забиваются с пятака, наше звено просто делает свою работу — всегда нужно быть перед воротами и создавать помеху вратарю, так приходят голы. Пропустили в концовке? Думаю, несобранность — ошиблись с выводом шайбы, и соперник реализовал момент. Нам немного не повезло сегодня, будем готовиться к следующей встрече» — передаёт слова нападающего корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.



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Посмотреть видео дебютного гола Попугаева также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.