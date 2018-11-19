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Юсупов: «Адмиралу» нужно нормализовать отношения с КХЛ ради тысяч болельщиков

Юсупов: «Адмиралу» нужно нормализовать отношения с КХЛ ради тысяч болельщиков
Хоккей / КХЛ

Президент хоккейного клуба «Адмирал» Заирбек Юсупов прокомментировал разрыв трудовых отношений с генеральным директором Сергеем Сошниковым.

В октябре КХЛ приняла решение наложить спортивную корпоративную дисквалификацию на руководство «Адмирала» в лице Сошникова и Александра Селиванова, вследствие чего доступ клуба в базу ЦИБ (в том числе для дозаявок новых игроков или обменов) закрыт.

«Сегодня «Адмирал» находится в необычной ситуации – нарушены взаимоотношения с КХЛ, а спортивная дисквалификация всех руководителей блокирует работу. Для того чтобы сохранить большой хоккей в Приморском крае, мы обязаны нормализовать отношения с лигой. Сделаем это ради десятков тысяч болельщиков, которые искренне и всей душой болеют за команду», — приводит слова функционера официальный сайт команды из Владивостока.

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