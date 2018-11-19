Сошников: вылечив систему «Адмирала», отправляю клуб в счастливое плавание

Сергей Сошников прокомментировал свой уход с поста генерального директора дальневосточного «Адмирала».



«За год моей работы клуб успел очень многое. К настоящему моменту «Адмирал» твёрдо стоит на ногах в финансовом аспекте, что и являлось основной моей задачей в момент привлечения на работу в качестве кризисного управляющего. Собрана молодая, боеспособная, перспективная команда, активизирована работа в МХК «Тайфун» и ДЮСШ.



Сделано многое, но самое важное – завершена реформа в системе работы. Вместе с Заирбеком Юсуповым мы заложили прочный фундамент нового, честного, «Адмирала», и я искренне надеюсь, что именно по этому пути пойдёт дальнейшее развитие клуба. Я твёрдо знаю, что все, с кем мне довелось работать в клубе, знают чёткий и понятный курс, который был проложен за это время.



Искренне горжусь коллективом и тем, что нам удалось сделать за этот год. Я признателен Юсупову за то, что он поддерживал и разделял курс перемен, направлял и доверял мне на выбранном пути, помогая нам двигаться в правильном направлении.



Ситуация, начавшаяся за долго до моего прихода в клуб и моя дисквалификация, затрудняет участие клуба в выступлении чемпионате в КХЛ. Решение, принятое наблюдательным советом, ожидаемое. Я с ним согласен. Всё слишком затянулось. Сделав, пожалуй, максимум возможного, «вылечив», оздоровив систему, отпускаю «Адмирал» в долгое счастливое плавание. Я желаю клубу на следующем витке своего развития быть сильным, успешным, прогрессивным. Надо и дальше двигаться вперед, делать дело, в которое мы искренне верим, и побеждать. А Владивосток, как город удивительной красоты, навсегда останется в моём сердце!», — цитирует специалиста официальный сайт клуба.



«Адмирал» подтвердил уход Сергея Сошникова