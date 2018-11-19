Дежарден: не хочу запутывать игроков «Лос-Анджелеса», вводя им новую систему

Новый главный тренер клуба «Лос-Анджелес Кингз» Уилли Дежарден рассказал подробности проводимых с командой тренировок.



«Я не хочу запутывать ребят. Не хочется сразу вводить полностью новую систему, потому что для этих целей существует тренировочный лагерь. Там можно творить. У нас такой возможности нет. Мы должны понимать, куда идём, и делать это медленно. Но с каждым днём мы делаем что-то новое. Одной из наших проблем является низкая результативность. Тогда мы уделяем внимание ей, но тогда начинаем пропускать больше, чем прежде. В общем, сейчас нам нужно работать над многими вещами», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»