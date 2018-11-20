Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Монреаль»

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Монреаль»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» — 5:4.

После первого периода гости повели 2:1 – на гол защитника «Монреаля» Майка Райлли точными бросками ответили Бретт Конноли и Александр Овечкин. На старте второго периода хозяева забили три гола в течение 75 секунд, отличились Брендан Галлахер, Джефф Питри и Кенни Агостино. «Вашингтон» сравнял счёт благодаря шайбам Никласа Бекстрёма и всё того же Овечкина, реализовавшего большинство. Победу гостям принёс Ларс Эллер, забивший в овертайме.

Посмотреть видео голов Овечкина можно на официальном сайте НХЛ.

Овечкин также заработал показатель полезности «+1», он 5 раз бросил в створ ворот, проведя на льду 21 минуту и 53 секунды. Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами, сыграв 23.40. Евгений Кузнецов не принимал участия во встрече из-за травмы.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2018, вторник. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
4 : 5
1:2, 3:1, 0:1, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Райлли (Пека) – 09:20 (5x5), 1:1 – Коннолли (Карлсон, Орлов) – 13:16 (5x5), 1:2 – Овечкин (Уилсон, Орлов) – 14:40 (5x5), 2:2 – Галлахер (Дано, Питри) – 20:20 (5x5), 3:2 – Питри (Котканиеми, Доми) – 21:08 (5x4), 4:2 – Агостино (Лехконен, Котканиеми) – 21:35 (5x5), 4:3 – Бекстрём (Юус, Боуи) – 33:20 (5x5), 4:4 – Овечкин (Карлсон, Уилсон) – 41:02 (5x3), 4:5 – Эллер (Врана, Кемпны) – 63:34 (3x3)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент