Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Монреаль»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» — 5:4.

После первого периода гости повели 2:1 – на гол защитника «Монреаля» Майка Райлли точными бросками ответили Бретт Конноли и Александр Овечкин. На старте второго периода хозяева забили три гола в течение 75 секунд, отличились Брендан Галлахер, Джефф Питри и Кенни Агостино. «Вашингтон» сравнял счёт благодаря шайбам Никласа Бекстрёма и всё того же Овечкина, реализовавшего большинство. Победу гостям принёс Ларс Эллер, забивший в овертайме.

Посмотреть видео голов Овечкина можно на официальном сайте НХЛ.

Овечкин также заработал показатель полезности «+1», он 5 раз бросил в створ ворот, проведя на льду 21 минуту и 53 секунды. Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами, сыграв 23.40. Евгений Кузнецов не принимал участия во встрече из-за травмы.