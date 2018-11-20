«Питтсбург» проиграл 9 из последних 10 матчей, это худший клуб на Востоке НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Баффало Сэйбрз» в овертайме одержал волевую победу над «Питтсбург Пингвинз» — 5:4. «Клинки» к 25-й минуте уступали 1:4, но в итоге сравняли счёт и победили.

«Питтсбург» дважды уступил «Нью-Йорк Айлендерс» (3:6 и 2:3 Б), «Торонто Мэйпл Лифс» (0:5), «Нью-Джерси Дэвилз» (1:5) и «Вашингтону» (1:2). После пятиматчевой серии поражений «Питтсбург» крупно победил «Аризону Койотс» (4:0), однако затем потерпел четыре поражения — в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:4), с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:4), с «Оттавой Сенаторз» (4:6) и сегодня в игре с «Баффало». Команда Майка Салливана продолжает занимать последнее место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф уже на пять очков.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Даллас Старз», занимающим шестое место на Западе.