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Гол и передача Голдобина не спасли «Ванкувер» от поражения в игре с «Виннипегом»

Гол и передача Голдобина не спасли «Ванкувер» от поражения в игре с «Виннипегом»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 6:3.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте первого периода, когда Брайан Литтл воспользовался грубейшей ошибкой Якоба Маркстрёма. «Косаткам» удалось отыграться благодаря блестящему броску 18-летнего Элиаса Петтерссона, однако ещё до перерыва «Виннипег» повёл со счётом 3:1. Шайбы Марка Шайфли и Кайла Коннора разделили между собой 39 секунд. В середине второго периода свою первую шайбу в матче забросил Патрик Лайне. Хозяевам удалось вернуть интригу в матч благодаря точным броскам Тайлера Мотта и Николая Голдобина, однако спасти игру им было не суждено. В заключительной трети Лайне сумел забросить ещё две шайбы, оформив второй хет-трик в сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2018, вторник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3 : 6
1:3, 2:1, 0:2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Литтл – 01:13 (5x5), 1:1 – Петтерссон (Хаттон, Голдобин) – 08:09 (5x4), 1:2 – Шайфли (Элерс, Труба) – 14:00 (5x5), 1:3 – Коннор (Шайфли, Бафлин) – 14:39 (5x4), 1:4 – Лайне (Коннор) – 30:04 (5x5), 2:4 – Мотт (Хорват) – 31:21 (4x5), 3:4 – Голдобин – 36:08 (5x5), 3:5 – Лайне (Литтл, Коннор) – 54:11 (5x5), 3:6 – Лайне (Коннор, Майерс) – 58:08 (en)

Российский форвард «Кэнакс» Николай Голдобин набрал 2 (1+1) очка в матче, став самым результативным игроком в составе «Ванкувера».

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