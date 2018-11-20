Гол и передача Голдобина не спасли «Ванкувер» от поражения в игре с «Виннипегом»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 6:3.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте первого периода, когда Брайан Литтл воспользовался грубейшей ошибкой Якоба Маркстрёма. «Косаткам» удалось отыграться благодаря блестящему броску 18-летнего Элиаса Петтерссона, однако ещё до перерыва «Виннипег» повёл со счётом 3:1. Шайбы Марка Шайфли и Кайла Коннора разделили между собой 39 секунд. В середине второго периода свою первую шайбу в матче забросил Патрик Лайне. Хозяевам удалось вернуть интригу в матч благодаря точным броскам Тайлера Мотта и Николая Голдобина, однако спасти игру им было не суждено. В заключительной трети Лайне сумел забросить ещё две шайбы, оформив второй хет-трик в сезоне.

Российский форвард «Кэнакс» Николай Голдобин набрал 2 (1+1) очка в матче, став самым результативным игроком в составе «Ванкувера».