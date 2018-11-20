«Торонто» — «Коламбус» — 4:2. Видеообзор матча с участием четырёх россиян

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» одержал домашнюю победу над «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился со счётом 4:2.



После первого периода «жакеты» повели 2:0 – отличились Кэм Аткинсон и Пьер-Люк Дюбуа. Затем в каждом периоде канадцы провели по две результативные атаки. По голу на счету Тайлера Энниса и Джона Тавареса, дубль в активе Зака Хаймана.



Никита Зайцев сыграл 24 минуты и 49 секунд – самый высокий показатель в составе «кленовых листьев». Игорь Ожиганов провёл на льду 14.20. Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25. В активе Артемия Панарина результативная передача за 22.43.

Видеообзор лучших моментов матча можно посмотреть на «Чемпионате».