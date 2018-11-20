КХЛ отменила удаление Дмитрия Буйницкого

Континентальная хоккейная лига отменила штраф нападающего минского «Динамо» Дмитрия Буйницкого, информирует официальный сайт лиги.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Амур» — «Динамо» (Минск). Время – 38:47. На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Дмитрия Буйницкого по п. 1.18. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ», — сказано в официальном заявлении КХЛ.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.