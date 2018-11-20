«Сибирь» приобрела у «Витязя» права на форварда Шейна Принса

«Сибирь» приобрела права на американского нападающего Шейна Принса у «Витязя», сообщается на официальном сайте новосибирского клуба.

Шейн Принс родился 16 ноября 1992 года в Рочестере, рост/вес: 180/88. На драфте НХЛ был выбран «Оттавой» под номером «61» во втором раунде.

Принс дебютировал в НХЛ в сезоне-2014/15. Последние три сезона 26-летний хоккеист провёл в системе «Нью-Йорк Айлендерс». В минувшем регулярном чемпионате Принс принял участие в 14 матчах, забросив одну шайбу и сделав одну результативную передачу при показателе полезности «-3» и 11 минутах штрафного времени. Всего сыграл в Национальной хоккейной лиге 128 матчей (12+26) и 11 в розыгрыше Кубка Стэнли (3+1).



Минувшим летом американский хоккеист перебрался в Европу, подписав контракт со швейцарским «Давосом». За 16 матчей сумел отличиться трижды и трижды ассистировал партнёрам.