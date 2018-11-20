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«Ак Барс» одержал выездную победу над «Трактором»

«Ак Барс» одержал выездную победу над «Трактором»
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» победил «Трактор» со счётом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Шайбами в составе казанской команды отметились Алексей Потапов (первый период), Антон Ландер и Джастин Азеведу (второй период).

«Ак Барс» одержал вторую победу подряд, в то время как клуб из Челябинска потерпел второе подряд поражение.

В следующем матче «Ак Барс» 22 ноября сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом», а «Трактор» в этот же день примет в родных стенах «Нефтехимик» из Нижнекамска.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2018, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
0 : 3
0:1, 0:2, 0:0
Ак Барс
Казань
0:1 – Потапов – 16:08 (5x5), 0:2 – Ландер (Постма, Азеведу) – 30:07 (5x5), 0:3 – Азеведу (Зарипов, Секач) – 36:20 (5x5)

Регулярный чемпионат КХЛ начался 1 сентября 2018 года и завершится 22 февраля 2019 года. Плей-офф Кубка Гагарина пройдёт с февраля по апрель 2019 года.

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