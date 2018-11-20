Тертышный: не забивая голов, сложно выиграть. У «Трактора» хромает реализация

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (0:3) в регулярном чемпионате КХЛ.



«Поздравляю соперника с победой. По игре — допустили ряд ошибок, которые привели к голам. Опять же, не забивая голов, сложно выиграть матч. Были моменты, но, к сожалению, реализация в данный момент у нас хромает. Будем работать.



Сухачёв? На данный момент нет никакой информации. Сейчас доктор его посмотрит, и уже определимся, что у него за травма», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Ак Барс» одержал вторую победу подряд, в то время как клуб из Челябинска потерпел второе подряд поражение.



В следующем матче «Ак Барс» 22 ноября сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом», а «Трактор» в этот же день примет «Нефтехимик» из Нижнекамска.