Нападающий «Бостона» Бержерон пропустит как минимум 4 недели из-за травмы

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон выбыл из строя как минимум на четыре недели из-за травмы, сообщается на официальном сайте команды из Массачусетса.



33-летний хоккеист получил повреждение ребра в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз», который состоялся 17 ноября и завершился победой техасцев в дополнительное время со счётом 1:0.

Через четыре недели Бержерон пройдёт медицинское обследование, по итогам которого станут известны более конкретные сроки возвращения.

В текущем сезоне Бержерон набрал 26 (9+17) очков в 19 играх НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал 3 октября 2018 года и завершится 6 апреля 2019-го. Матч всех звёзд состоится 27 января 2019 года в Сан-Хосе.