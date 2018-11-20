Чиарелли: Хичкок очень взволнован и мотивирован. Цель «Эдмонтона» — плей-офф

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Питер Чиарелли прокомментировал назначение главным тренером команды Кена Хичкока.



«Нас ждёт ещё много всего в этом сезоне, и мы почувствовали, что новое мнение поможет. Наша задача — попасть в плей-офф. Мы должны сделать это для наших фанатов.



Хичкок знает, как за короткое время выстроить систему в клубе и наладить исполнение. Кен очень взволнован и мотивирован», — цитирует Чиарелли пресс-служба клуба.

«Эдмонтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ после 20 сыгранных матчей.



В прошлом сезоне Хичкок работал в «Далласе» и не смог вывести команду в плей-офф. После этого он покинул клуб и объявил о завершении тренерской карьеры.



Хичкок провёл в НХЛ 22 сезона, в течение которых возглавлял «Даллас» (1995–2002, 2017/18), который под его руководством завоевал Кубок Стэнли в 1999 году, «Филадельфию» (2002–2006), «Коламбус» (2006–2010) и «Сент- Луис» (2011–2017). За тренерскую карьеру Хичкок одержал 823 победы в 1536 матчах регулярных чемпионатов.