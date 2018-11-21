Пестунов забил гол в чемпионате Румынии, совершив проход через всю площадку

Нападающий Дмитрий Пестунов, выступающий за румынский клуб «Георгени», отметился красивым голом в матче местного чемпионата. Российский форвард подхватил шайбу в зоне защиты и совершил проход через всю площадку, завершив индивидуальный рейд точным броском.

Видео гола также можно посмотреть на канале Федерации хоккея Венгрии в YouTube.

В этом сезоне на счету Дмитрия три гола и 15 результативных передач в 21 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «-4».

В сезоне-2017/18 33-летний хоккеист выступал за «Автомобилист» из Екатеринбурга, проведя в регулярном чемпионате 29 матчей и отметившись 5 (2+3) результативными баллами при показателе полезности «+2» и 12 минутах штрафного времени. В среднем ветеран проводил на площадке около 12 с половиной минут за игру. Всего в КХЛ Пестунов провёл 532 игры, записав в актив 213 (58+155) очков.