«Сибирь» расторгла контракт с Шарлем Бертраном

Хоккейный клуб «Сибирь» и нападающий Шарль Бертран расторгли контракт по соглашению сторон, информирует официальный сайт новосибирского клуба.

Французский хоккеист в последнее время перестал попадать в состав «Сибири». В нынешнем сезоне Бертран провёл 23 матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ, забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «-1» и восьми минутах штрафного времени.

По информации «Чемпионата», французского легионера в «Сибири» заменит Шейн Принс.

Принс дебютировал в НХЛ в сезоне-2014/15. Последние три сезона 26-летний хоккеист провёл в системе «Нью-Йорк Айлендерс». В минувшем регулярном чемпионате Принс принял участие в 14 матчах, забросив одну шайбу и сделав одну результативную передачу при показателе полезности «-3» и 11 минутах штрафного времени. Всего сыграл в Национальной хоккейной лиге 128 матчей (12+26) и 11 в розыгрыше Кубка Стэнли (3+1).