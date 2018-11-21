Лунквист — о Хитиле: игроки с такой техникой могут решить исход многих матчей

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне, а также прокомментировал голевую серию 19-летнего форварда Филипа Хитила, который отличился в четырёх матчах кряду.

«Мы должны бороться за место в плей-офф, так наша молодёжь узнает, что это такое, поймёт, почему это так нужно. Это волнует меня больше всего — мы должны быть в гонке. Мы в неё вернулись. У нас в команде 20 человек, и мы верим в нашу тактику, в то, что мы делаем. Мы верим в это. Мы же видим, что система работает. Все верят в неё. На старте мы играли неплохо, но не набирали очков. Психологически было тяжело. В последние три или четыре недели появился результат. Это придаёт сил, уверенности в себе, помогает успокоиться.

Хитил? Мы увидели, на что он способен в ключевые моменты матча. Такие игроки, с такой техникой, могут решить исход многих игр. На это стоит обратить внимание», — цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ.



