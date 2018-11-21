ЦСКА продлил контракт с нападающим Иваном Силаевым, информирует официальный сайт Высшей хоккейной лиги со ссылкой на пресс-службу московского клуба.

Силаев выступает в этом сезоне за «Звезду» и является капитаном «армейского» фарма. Соглашение 22-летнего игрока рассчитано до 2021 года.

Силаев — воспитанник школы ЦСКА. В 2017 году он в качестве капитана «Красной Армии» выиграл Кубок Харламова, а с сезона-2018/19 назначен капитаном уже в «Звезде». В нынешнем розыгрыше «ВХЛ — Кубка Шёлкового пути» Иван провёл 24 матча, в которых набрал 16 (2+14) очков за при показателе полезности «+13». Помимо этого он провёл один матч в регулярном чемпионате КХЛ и помог основной команде одержать победу над нижегородским «Торпедо».