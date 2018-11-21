Тапола: «Куньлунь» показал солидную игру в матче с минским «Динамо»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола прокомментировал выступление команды в матче с минским «Динамо» (4:1).



«Хорошая победа. Прошло много времени после предыдущего матча. Мы отлично провели этот промежуточный период, неплохо потренировались, для нас очень важно хорошо выступить в домашней серии. Сегодня была солидная игра со стороны «Куньлуня», мы контролировали игру на протяжении первой половины матча, но потом минчане уже более-менее выровняли положение, но всё-таки мы довели игру до победного результата.



Команда совместила тренировку с отдыхом, потому что у нас перед матчем с «Сибирью» был тренировочный лагерь в Подмосковье, в течение пяти дней мы там хорошо тренировались. Вернувшись из Новосибирска, тренерский штаб предоставил команде четыре выходных. После этого были два дня напряжённых тренировок, вот так мы совместили приятное с полезным», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Куньлунь» переиграл минское «Динамо», забросив четыре шайбы