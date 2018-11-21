Ковалёв: «Куньлунь» на правильном пути, команда заметно прибавила

Тренер «Куньлуня» Алексей Ковалёв подвёл итоги матча с минским «Динамо» (4:1) и поделился мнением о китайском хоккее.



«Хорошо, что выиграли, но, конечно, много ошибок допускаем, могли и пропустить. Предстоит ещё много работы и в нападении, и в защите. Но пока мы на правильном пути. Впереди у нас очень много игр, практически все через день, рассчитывали на отдых, чтобы полностью восстановиться.



80% команды — новички, нужно отдать должное ребятам, что они за такой короткий срок находят возможность сыгрываться друг с другом, даже если часто меняют звенья. Игроки прикладывают усилия, чтобы найти взаимопонимание и показать хорошую игру. Видно, что команда намного прибавила в сравнении с началом года. Будем надеяться, что сейчас только по нарастающей пойдём и закончим сезон на хорошей ноте. В команде я отвечаю, в частности, за защиту и игру в большинстве.



Подключение местных игроков на матчи КХЛ? У нас в составе 10 игроков, они не местные, а канадские китайцы, как мы их называем. А местные у нас играют только в юниорах и во второй команде. Как скоро они смогут присоединиться, решаю не я, а главный тренер.



В Пекине в этом сезоне мы попадаем только на последние две игры, а если проходим в плей-офф, будем проводить матчи там. Хорошо получилось, что нам не нужно переезжать туда в январе, мы будем ещё дома. Я так понимаю, что условия там другие, но нам без разницы, нужно играть.



Верю ли я в светлое будущее китайского хоккея? Почему бы и нет? Всевозможные хорошие игроки есть, хоть кто-то уехал и раньше в Канаду, но на их примере другие будут развиваться. Заинтересованность огромная, так как тем более приближается Олимпиада в Пекине, поэтому мы знаем, что они хотят быть лучшими. Но всё равно здесь много работы, любой другой скажет, что иметь хорошую китайскую команду — нереально. Много ребят уже стоят на драфте НХЛ, далее уже свои нюансы, кто-то играть может, кто-то — нет. Я думаю, что время есть, они соберут достойную команду.



Перепады в погоде после выезда в более тёплом Шанхае? Перепады не столько с погодой, сколько со временем. Большие перепады у нас со временем, когда мы вылетаем в Москву, там по семь часов разницы. Для меня вообще 13 часов, потому что я в Америке живу. Но организм привыкает ко всему», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Магжаном Тулюбаевым.

Тапола: «Куньлунь» показал солидную игру в матче с минским «Динамо»