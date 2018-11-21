Клуб МХЛ «Стальные Лисы» наказан двумя техническими поражениями

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ наказал хоккейную команду «Стальные Лисы», информирует официальный сайт МХЛ.

Наказание предусмотрено за нарушение пункта 7 статьи 59 (не допускать участия в матче хоккеистов, не имеющих права выступать в составе команды) Спортивного регламента чемпионата МХЛ.



В двух матчах регулярного чемпионата МХЛ «Снежные Барсы» – «Стальные Лисы» принял участие Егор Спиридонов, который не был своевременно перемещён в состав молодёжной команды в электронной базе ЦИБ.



Таким образом, в соответствии с п. 24 статьи 29 Дисциплинарного регламента чемпионата МХЛ результаты матчей «Снежные Барсы» – «Стальные Лисы», состоявшихся 16 и 17 ноября, аннулированы, а магнитогорцам засчитаны два технических поражения.