Зубов: у «Сочи» много игроков, не нюхавших пороха КХЛ, мы старались как могли

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал выступление команды в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (0:2).



«Дима Шикин сегодня молодчик, сохранял надежду для команды до самого конца, много хороших спасений было. Мы старались как могли, было большое количество хороших моментов. Отдали много сил в предыдущей игре с «Северсталью». В нашем составе много игроков, которые ещё не нюхали этого пороха. Приедем домой, будем смотреть, кто у нас на подходе», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Грегг Скотт и Антон Слепышев, поразивший пустые ворота. Черноморская команда прервала победную серию из трёх игр.

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