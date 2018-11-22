«Тампа» разгромила» «Флориду», Кучеров набрал три очка

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромил «Флориду Пантерз» — 7:3. Дублем в составе победителей отметился защитник Райан Макдона, по голу на счету Мэтью Жозефа, Никиты Кучерова, Янни Гурда, Адама Эрни и Стивена Стэмкоса. У «пантер» забили Трой Брауэр, Александр Барков и Майк Хоффман.

Первой звездой встречи стал Стэмкос, набравший 4 очка (1+3). 3 балла (1+2) у Кучерова, также в его активе показатель полезности «+2», 3 броска в створ ворот за 20 минут и 25 секунд, проведённых на льду. Защитник Михаил Сергачёв бросил 4 раза за 18.57. У Евгения Дадонова «-1» и 4 броска за 16.45.

В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» в овертайме дома обыграл «Бостон Брюинз» — 3:2. Дублем у победителей отметился Андреас Атанасиу, гол в активе Тайлера Бертуцци. Якоб Форсбакка-Карлссон и Крис Вагнер забили за «Бостон».