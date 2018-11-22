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«Тампа» разгромила» «Флориду», Кучеров набрал три очка

«Тампа» разгромила» «Флориду», Кучеров набрал три очка
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромил «Флориду Пантерз» — 7:3. Дублем в составе победителей отметился защитник Райан Макдона, по голу на счету Мэтью Жозефа, Никиты Кучерова, Янни Гурда, Адама Эрни и Стивена Стэмкоса. У «пантер» забили Трой Брауэр, Александр Барков и Майк Хоффман.

Первой звездой встречи стал Стэмкос, набравший 4 очка (1+3). 3 балла (1+2) у Кучерова, также в его активе показатель полезности «+2», 3 броска в створ ворот за 20 минут и 25 секунд, проведённых на льду. Защитник Михаил Сергачёв бросил 4 раза за 18.57. У Евгения Дадонова «-1» и 4 броска за 16.45.

В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» в овертайме дома обыграл «Бостон Брюинз» — 3:2. Дублем у победителей отметился Андреас Атанасиу, гол в активе Тайлера Бертуцци. Якоб Форсбакка-Карлссон и Крис Вагнер забили за «Бостон».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2018, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
7 : 3
2:1, 2:1, 3:1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Жозеф – 00:59 (5x5), 1:1 – Брауэр (Хэйли, Севьюр) – 02:19 (5x5), 2:1 – Кучеров (Хедман, Миллер) – 09:22 (5x4), 3:1 – Гурд (Стэмкос, Миллер) – 22:37 (5x5), 4:1 – Эрни (Кучеров, Макдона) – 24:45 (5x5), 4:2 – Барков (Юбердо, Яндл) – 38:25 (5x4), 5:2 – Стэмкос (Кучеров, Макдона) – 41:30 (5x5), 6:2 – Макдона (Стэмкос, Миллер) – 43:21 (5x5), 7:2 – Джирарди (Хедман, Стэмкос) – 54:25 (5x5), 7:3 – Хоффман (Яндл, Юбердо) – 56:25 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2018, четверг. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3 : 2
0:0, 1:1, 1:1, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Форсбакка-Карлссон – 24:08 (5x5), 1:1 – Бертуцци (Дженсен, Декайзер) – 29:48 (5x5), 1:2 – Вагнер (Курали) – 46:45 (5x5), 2:2 – Атанасиу (Нюквист) – 48:59 (5x5), 3:2 – Атанасиу (Нильсен) – 60:49 (3x3)
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