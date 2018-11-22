Кайл Клиффорд поразил ворота «Колорадо» после грубой ошибки Семёна Варламова

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Кайл Клиффорд отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:2, завершён первый период).

Крайне неудачным образом в этом моменте сыграл российский вратарь «лавин» Семён Варламов. Форвард «королей» Тайлер Тоффоли наудачу вбросил шайбу в зону «Эвеланш», Варламов сначала не смог зафиксировать шайбу, а затем потерял её из вида и не сумел помешать Клиффорду отличиться. Эта шайба стала третьей в сезоне для Кайла. Вторым ассистентом выступил защитник Алек Мартинес.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В составе «лавин» отличились Владислав Каменев и Натан Маккиннон. Обе шайбы были заброшены в большинстве.