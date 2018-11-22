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Игра Варламова, шайбы Каменева и Задорова помогли «Эвеланш» разгромить «Кингз»

Игра Варламова, шайбы Каменева и Задорова помогли «Эвеланш» разгромить «Кингз»
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде разгромил «Лос-Анджелес Кингз» — 7:3 (2:1, 2:0, 3:2).

Турнирная таблица и результаты всех матчей НХЛ

Одними из главных действующих лиц матча стали российские игроки команды Джареда Беднара. Вратарь Семён Варламов отразил 32 броска, защитник Никита Задоров отметился заброшенной шайбой, а нападающий Владислав Каменев набрал 2 (1+1) очка. Также в составе победителей по разу отличились Натан Маккиннон, Патрик Немет, Колин Уилсон, Тайсон Бэрри и Мэтт Калверт. В составе команды Уилли Дежардена по голу на счету Кайла Клиффорда, Мэтта Лаффа и Остина Вагнера. Российский форвард Илья Ковальчук заработал показатель полезности «-2» и отметился одним удалением, которое было реализовано.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2018, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3 : 7
1:2, 0:2, 2:3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Каменев (Сёдерберг, Керфут) – 11:25 (5x4), 1:1 – Клиффорд (Тоффоли, Мартинес) – 15:26 (5x5), 1:2 – Маккиннон (Рантанен, Ландеског) – 16:16 (5x4), 1:3 – Немет (Керфут, Джост) – 31:33 (5x5), 1:4 – Уилсон (Рантанен, Маккиннон) – 37:49 (5x4), 1:5 – Бэрри (Керфут, Джост) – 41:10 (5x5), 1:6 – Задоров (Ньето, Каменев) – 42:47 (5x5), 1:7 – Калверт (Бэрри, Сёдерберг) – 48:24 (5x5), 2:7 – Лафф (Вагнер, Даути) – 53:14 (5x5), 3:7 – Вагнер (Лафф, Форборт) – 55:21 (5x5)
Кайл Клиффорд поразил ворота «Колорадо» после грубой ошибки Семёна Варламова
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