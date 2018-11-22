Игра Варламова, шайбы Каменева и Задорова помогли «Эвеланш» разгромить «Кингз»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде разгромил «Лос-Анджелес Кингз» — 7:3 (2:1, 2:0, 3:2).

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Одними из главных действующих лиц матча стали российские игроки команды Джареда Беднара. Вратарь Семён Варламов отразил 32 броска, защитник Никита Задоров отметился заброшенной шайбой, а нападающий Владислав Каменев набрал 2 (1+1) очка. Также в составе победителей по разу отличились Натан Маккиннон, Патрик Немет, Колин Уилсон, Тайсон Бэрри и Мэтт Калверт. В составе команды Уилли Дежардена по голу на счету Кайла Клиффорда, Мэтта Лаффа и Остина Вагнера. Российский форвард Илья Ковальчук заработал показатель полезности «-2» и отметился одним удалением, которое было реализовано.