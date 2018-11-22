Безголевая серия Валерия Ничушкина в этом сезоне НХЛ достигла 17 матчей

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв дома «Даллас Старз» — 5:1.

Российский нападающий «Даллас Старз» Валерий Ничушкин отыграл 15 минут 32 секунд, отметился лишь одним броском в створ ворот и одним силовым приёмом, продлив безголевую серию до 17 матчей со старта сезона. На счету Валерия 4 (0+4) очка в 17 играх «регулярки» при среднем игровом времени в 13 минут 01 секунду и показателе полезности «+2.

23-летний российский нападающий выступал за «Даллас Старз» в течение трёх сезонов (2013–2016), за которые успел провести 166 матчей в НХЛ, забросил 23 шайбы и отдал 41 результативную передачу. Перед стартом сезона-2016/17 он принял решение вернуться в КХЛ, где подписал контракт с ЦСКА. В составе «армейцев» в прошлом сезоне он вышел в финал Кубка Гагарина. В 50 матчах регулярного сезона-2017/18 Валерий набрал 27 (16+11) очков, в 19 матчах плей-офф в его активе 9 (3+6) баллов. Летом 2018 года хоккеист вернулся в НХЛ.