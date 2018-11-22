Талисман «Сибири»: КХЛ запретила мне стучать по стеклу во время стычек у борта

Дмитрий Меренков, исполняющий роль Снеговика, талисмана «Сибири», рассказал о своей работе.

«У нас была фишка, что Снеговик – агрессивный, злой для соперника. Во время стычек у борта Снеговик подбегал и бил по стеклу, показывал, что он хочет туда и хочет обидчика наказать. Народу это очень нравится, поддерживают, это заводит.

Но лига запретила стучать по стеклу, якобы это отвлекает хоккеистов от игрового процесса. Как по мне, это бред. В НХЛ и в НБА талисманы творят вещи и похлеще. У нас лига не хочет этим заниматься. А люди приходят на хоккей ради шоу.

Если шоу не может создать команда, значит шоу должны создавать какие-то второстепенные факторы. И очень жаль, что лига этого ещё не понимает. Мы пытаемся всякие разные фишечки внедрить. Это не занимает много времени, но порой становится самым ярким впечатлением о матче», – цитирует Меренкова «НГС.Новосибирск».