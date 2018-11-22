Бурдасов: Корноухов сказал, что я неправильно бросаю, и достал книгу

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов рассказал, тренирует ли бросок и как его в «Авангарде» пытался переучить Евгений Корноухов.



«Я если и работаю над броском, то только над его точностью. В целом же, наверное, мне бросок дан от природы, ещё в «Мечеле» в детстве заложили. Сейчас Цулыгин просит меня больше бросать, а других ребят не обижаться, что я не пасуюсь.



Насчёт броска была смешная история. За половину сезона в СКА я забил 14 шайб, меня обменяли в «Авангард». После первой тренировки в Омске меня вызывает в кабинет тренер и говорит: «Ты неправильно бросаешь». Я долго на него смотрел, не знал, что сказать, потом спросил, как надо. Он достал какую-то книгу, начал показывать, как отрывать ногу. Я говорю: «Всё, ладно» — и пошёл в раздевалку. Этим тренером был Евгений Корноухов. Потом он выходил на тренировку, пытался бросить, как и я, и у него не получалось», — сказал Бурдасов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

Полностью интервью с Антоном Бурдасовым будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.