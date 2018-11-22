Быков: я никогда не кичился тем, что работал в сборной, и ниже теперь не пойду

Известный тренер Вячеслав Быков рассказал о возможности возвращения к работе с клубами КХЛ.

«Я больше не вернусь в КХЛ? Почему? Я ещё могу поработать в КХЛ. Ne jamais dire jamais. Никогда не говори «никогда». Я не пойду в клуб-середняк? А почему вы за меня решаете? Я сейчас с удовольствием выхожу на лёд с детьми. Мы с Игорем Захаркиным общаемся с тренерами в академии «Ак Барса», передаем нюансы игрокам на льду. А помните, как мы работали со сборной Польши?



Неважно, в каком ты клубе. Важно то, что можешь передать. Когда ты видишь, что твой ребенок или команда прогрессируют, у них горят глаза, это такое удовольствие! Ты развиваешь людей, помогаешь им поверить в себя. Я никогда не кичился тем, что работал в сборной, и ниже теперь не пойду.

Пока не готов, хотя весной меня активно звали в «Авангард», и это было отличное предложение. Вообще, у нас хватает хороших тренеров-специалистов. Ну а я пока там, где нужен на данный момент. В целом если ты хочешь делать работу правильно и профессионально, то должен отдать этому 100% времени. Ничто не должно отвлекать. Я хочу работать, а не улетать куда-то мыслями. Надеюсь, время ещё придёт», — цитирует Быкова официальный сайт КХЛ.