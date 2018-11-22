Тренер «Ак Барса»: Ландер получил травму, он отправился в Казань на обследование

Старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов перед выездным матчем с «Металлургом» рассказал о подготовке команды к игре, сильных сторонах соперника и состоянии нападающего Антона Ландера.

«Ребята очень хорошо провели предыдущий матч: сыграли дисциплинированно, выполнили игровое задание, действовали самоотверженно. «Трактор» – непростая команда, которая хорошо играет в обороне, нам было нелегко. Но после первой заброшенной шайбы у нас появились моменты, которые ребята реализовали, после чего уверенно довели матч до победы. Такой же настрой надо перенести на сегодняшнюю игру. Конечно, «Металлург» – более мастеровитая команда, которая очень хорошо действует в большинстве. У них в составе очень хорошие хоккеисты, которые могут сыграть нестандартно. Нам важно сыграть так же дисциплинированно и выполнить игровое задание.

Мы впервые в сезоне сыграем с ними. Но видно, что команда хорошо организована, хорошо играет в обороне – это традиционный чешский, можно даже сказать, чехословацкий стиль. Хорошо работают на контратаках. Повторюсь, у соперника есть хорошие исполнители, которые эти контратаки могут реализовать. Нам надо сыграть внимательно и не терять шайбу на синей линии. К тому же у них хороший вратарь, поэтому нам надо чаще бросать и создавать помехи на пятаке.

У нас есть некоторые перестановки в звеньях. К сожалению, в прошлом матче травму нижней части тела получил Антон Ландер, он отправился в Казань на обследование. Думаем, в скором времени доктора предоставят нам конкретную информацию», — цитирует Смирнова официальный сайт казанского клуба.