«Автомобилист» — «Торпедо»: Сохатский пропустил курьёзный гол, выронив шайбу

В первом периоде матча екатеринбургского «Автомобилиста» и нижегородского «Торпедо» счёт открыл защитник команды гостей Юрий Сергиенко. Шайба была заброшена курьёзным образом: защитник не наносил акцентированного броска по воротам, но голкипер хозяев Владимир Сохатский неуклюже сыграл ловушкой, выронив шайбу за линию ворот.



В матче продолжается перерыв перед вторым периодом, счёт равный — 1:1.

Посмотреть видео пропущенной Сохатским шайбы также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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