Каспарс Даугавиньш дисквалифицирован на один матч

Нападающий московского «Спартака» Каспарс Даугавиньш получил дисквалификацию на один матч, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Спартака» Каспарса Даугавиньша по п.1.15. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — указано на сайте.



Латвийский хоккеист наказан за эпизод во встрече с «Амуром» (0:1 Б). На 49-й минуте матча хоккеист ударил клюшкой защитника хозяев Дениса Кузьмина. За это действие Даугавиньш получил удаление «5+20» с формулировкой «удар клюшкой». В этот момент гости играли в большинстве.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.