«Локомотив» — «Динамо» М: стали известны составы команд

Стали известны составы на матч ярославского «Локомотива» и московского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 22 ноября, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Локомотив»:



Коновалов (Салак);

Рафиков — Накладал, Локтионов — Контиола — Козун;

Елесин — Кронвалль, Е. Аверин — Ильенко — Санников;

Черепанов — Осипов, Кудрявцев — Алексеев — Картаев;

Н. Аверин, Каюмов — Иванов — Коваленко, Юртайкин.



«Динамо» М:



Бочаров (Ерёменко);

Миронов — Хиетанен, Кагарлицкий — Шипачёв — Алексеев;

Волков — Никулин, Брюквин — Индрашис — Макаров;

Койвисто — Меньшиков, Моисеев — Мозер — Кулёмин;

Пепеляев — Зайцев, Муранов — Ефремов — Игумнов.