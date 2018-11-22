Стали известны составы на матч ярославского «Локомотива» и московского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 22 ноября, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Локомотив»:
Коновалов (Салак);
Рафиков — Накладал, Локтионов — Контиола — Козун;
Елесин — Кронвалль, Е. Аверин — Ильенко — Санников;
Черепанов — Осипов, Кудрявцев — Алексеев — Картаев;
Н. Аверин, Каюмов — Иванов — Коваленко, Юртайкин.
«Динамо» М:
Бочаров (Ерёменко);
Миронов — Хиетанен, Кагарлицкий — Шипачёв — Алексеев;
Волков — Никулин, Брюквин — Индрашис — Макаров;
Койвисто — Меньшиков, Моисеев — Мозер — Кулёмин;
Пепеляев — Зайцев, Муранов — Ефремов — Игумнов.
«Локомотив» — «Динамо» М: стали известны составы команд