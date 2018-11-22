«Автомобилист» забрал Андрея Макарова из списка отказов «Нефтехимика»

Екатеринбургский «Автомобилист» забрал из списка отказов нижнекамского «Нефтехимика» голкипера Андрея Макарова, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Напомним, «Нефтехимик» дважды за чемпионат отправлял Макарова в список отказов.



В нынешнем сезоне Макаров принял участие в шести матчах «волков» в КХЛ.



Напомним, 1 мая Макаров был обменян из «Нефтехимика» в «Спартак». В минувшем сезоне 25-летний вратарь одержал 6 побед в 12 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,11 и проценте отражённых бросков 92,2. В плей-офф выиграл 1 матч из 3, пропуская в среднем за игру 2,38 шайбы и отражая 92,2% бросков. Спустя три недели Макаров был обменян обратно в «Нефтехимик».

Вратарь «Нефтехимика» Макаров во второй раз за сезон помещён в список отказов

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