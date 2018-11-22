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«Автомобилист» забрал Андрея Макарова из списка отказов «Нефтехимика»

«Автомобилист» забрал Андрея Макарова из списка отказов «Нефтехимика»
Хоккей / КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» забрал из списка отказов нижнекамского «Нефтехимика» голкипера Андрея Макарова, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Напомним, «Нефтехимик» дважды за чемпионат отправлял Макарова в список отказов.

В нынешнем сезоне Макаров принял участие в шести матчах «волков» в КХЛ.

Напомним, 1 мая Макаров был обменян из «Нефтехимика» в «Спартак». В минувшем сезоне 25-летний вратарь одержал 6 побед в 12 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,11 и проценте отражённых бросков 92,2. В плей-офф выиграл 1 матч из 3, пропуская в среднем за игру 2,38 шайбы и отражая 92,2% бросков. Спустя три недели Макаров был обменян обратно в «Нефтехимик».

Вратарь «Нефтехимика» Макаров во второй раз за сезон помещён в список отказов

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