Немировски: игроки «Торпедо» сыграли отлично, как и вратарь Тихомиров

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от выигранного матча с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:1).



«Хорошая, интересная игра. Знали, что соперник серьёзный, с хорошим движением, и мы много работали, чтобы не уступить в данном компоненте. „Торпедо“ хотело сыграть в обороне лучше, чем это было в последних домашних играх. Ребята отлично выполнили свою работу, а наш вратарь Андрей Тихомиров сыграл здорово и впервые победил в КХЛ», — рассказал тренер на пресс-конференции.

«Автомобилист» уступил «Торпедо», потерпев четвёртое поражение в пяти матчах

Счёт был открыт на 16-й минуте — защитник гостей Юрий Сергиенко забил после курьёзной ошибки голкипера Владимира Сохатского. Через четыре минуты «Автомобилист» сравнял счёт усилиями Стефана Да Косты. Во втором периоде заброшенная шайба Эндрю Келофа вновь вывела «Торпедо» вперёд. Шайба Дениса Баранцева на 45-й минуте упрочила преимущество подопечных Дэвида Немировски.