«Виннипег» объявил об аренде Кристиана Весалайнена в «Йокерит»

Нападающий системы клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Кристиан Весалайнен проведёт остаток сезона в финском «Йокерите», информирует официальный сайт клуба НХЛ.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19

19-летний Весалайнен провёл за «Виннипег» в нынешнем регулярном чемпионате пять матчей за основную команду, записав в свой актив одну результативную передачу при показателе полезности «+1». В среднем хоккеист проводил на льду около семи минут за игру.



В 8 матчах АХЛ за «Манитобу Муз» Весалайнен сумел набрать 8 (3+5) очков, заработав показатель полезности «+1» и получив две минуты штрафа.



Несколько дней назад «Йокерит» приобрёл права на Весалайнена у петербургского СКА.