Михайлов: рано или поздно «Автомобилист» потеряет лидерство — это не сюрприз

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о предстоящем «армейском» дерби и оценил спад «Автомобилиста».

«От третьего „армейского“ дерби жду того же, что и от первых двух: качественного, красивого хоккея — и победы родного клуба. Надеюсь, вновь дождусь. Меня порадовали оба предыдущих дерби — и результатом, и содержанием игры, и накалом. С нетерпением жду новой встречи. Для болельщиков четыре «армейских» дерби — просто отлично, настоящий праздник. Для игроков же такие матчи очень энергозатратны, они отнимают много сил — и физических, и моральных.



Перед такими важными матчами обе команды должны находиться в равных условиях. И, наверное, эти условия не так уж сложно предусмотреть в расписании. Но поскольку генеральные менеджеры и главные тренеры такой вариант календаря летом подписали, то никаких вопросов уже не существует. Что касается двух матчей за два дня с «Йокеритом» и СКА, то в наше время в таком жёстком графике ЦСКА никогда не играл. Что ж, тем выше цена двух побед над главными конкурентами по Западной конференции. У ЦСКА 10 побед подряд, у СКА девять. Отличные серии, эффектная статистика. Ждём праздника большого хоккея. Обеим командам очень важно завоевать первое место в «регулярке». Оба клуба — с амбициями, с поставленной игрой, с традициями. Кому выигрывать «регулярку», как не им?



Для меня сюрприз то, что Екатеринбург так мощно начал чемпионат. То, что он рано или поздно потеряет лидерство, это как раз не сюрприз. Да, у «Автомобилиста» отличные легионеры, но российский костяк у ЦСКА и СКА прочнее. Плюс Екатеринбург потерял из-за травмы вратаря Коваржа, это удар», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.