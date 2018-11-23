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Бывший гендиректор «Адмирала» и его жена обвиняются в мошенничестве

Бывший гендиректор «Адмирала» и его жена обвиняются в мошенничестве
Хоккей / КХЛ

Заместителем прокурора Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора хоккейного клуба «Адмирал» Ильи Спокойнова (Митькина) и его жены Марины Свиридовой, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на источник, знакомый с делом. В прокуратуре подтвердили, что дело в отношении двоих обвиняемых по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ направлено в суд.

«По версии следствия, фигуранты в период 2014-2016 гг. совершили хищение более 180 млн рублей, выделенных из бюджета Приморского края на приобретение комплектов оборудования для универсальных спортивных площадок, путём значительного завышения стоимости оборудования по договорам поставки», — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

В целях исполнения приговора в части возмещения ущерба, причинённого бюджету края, судом наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых общей стоимостью 122 млн руб. В настоящее время ущерб частично возмещён на сумму 17 млн рублей. Уголовное дело направлено прокуратурой во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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