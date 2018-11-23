Кочетков: в Канаде невероятные болельщики, они ценят сам хоккей

Голкипер хоккейного клуба «Рязань» Пётр Кочетков поделился впечатлениями от выступления в составе сборной России на суперсерии в Канаде.



«Впечатления потрясающие. Это действительно какой-то праздник, честно. Как будто у людей день рождения – все радуются, шумят, настроение на трибунах невероятное. Болельщики там совсем другие. Они, конечно, поддерживают своих, но если команда соперника провела красивую атаку или хороший силовой, яркий сейв, они встречают это аплодисментами. То есть они, по сути, смотрят сам хоккей и ценят игру.



Тяжело было не столько привыкнуть к площадке, сколько выдержать смену городов. Шесть игр – шесть городов, перелёты, адаптация. Хорошо, что поехали чуть пораньше, быстрее втянулись и в игре третьей уже чувствовали себя совсем по-другому. Дальше только прибавляли от игры к игре, и под конец серии, я думаю, уже и не бросалось в глаза, что канадцы где-то давили, переигрывали нас…



Что касается их стиля игры, мы были готовы к тому, что канадцы будут играть до конца каждый матч. Тренерский штаб предупреждал нас об этом. И о том, что они с первых минут будут лезть на ворота и этот натиск необходимо сдержать. Мы были готовы. Хотя в первой игре было особенно тяжело – эти стартовые 30 секунд они нас просто волтузили», — цитирует вратаря пресс-служба ХК «Рязань».

«Молодёжка» вернулась домой. Эти парни проучили канадцев Доволен результатом суперсерии даже всегда строгий главный тренер Валерий Брагин.