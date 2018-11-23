Айкел: в НХЛ нельзя расслабляться, матч с «Монреалем» — серьёзный тест

Нападающий клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел поделился мнением о матче с «Филадельфией Флайерз» (5:2).



«Вторая часть матча с „Филадельфией“ стала важным уроком для нас. В этой лиге нельзя расслабляться. Один раз соперник такое простит, другой раз — уже нет. Матч с „Монреалем“ будет серьезным тестом», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Нападающий Эван Родригес: «Нам ещё нужно многому учиться как команде. Да, в первом периоде мы повели — 4:0, но потом позволили „Филадельфии“ перехватить инициативу, а сами нанесли всего девять бросков за 40 минут. Этого нельзя допускать в будущем».



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19