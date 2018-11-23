Скабелка: «Барысу» тяжело без лидеров, но молодые ребята становятся сильнее

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги выигранной встречи с финским «Йокеритом» (2:1 Б).



««Йокерит очень сильная команда. Команда на ходу, смотрели мы последние два матча против Ярославля и Омска. Опасались мы сегодняшнего матча в плане того, что много наших игроков на данный момент травмировано. Поэтому я могу только поблагодарить ребят за проявленное мужество, это такая хорошая командная победа, выстояли мы, а в буллитах нам, наверное, повезло. Сегодня здорово сыграл Доминик Граховаина, оставлял нас в игре, но при этом мы тоже создали немало моментов, поэтому благодарю всю команду с победой.



У нас травмировано много ведущих игроков? Тяжело, конечно, без них. Но я хочу сказать, что те молодые ребята, которые сейчас в составе, с каждой игрой становятся сильнее, приобретают уверенность, нам эта победа даст позитивный импульс, они должны поверить в себя», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Йокерит» уступил «Барысу» в серии буллитов