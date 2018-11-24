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Итоги дня в НХЛ для россиян: ассистентский хет-трик Кучерова, «1+1» Овечкина

Итоги дня в НХЛ для россиян: ассистентский хет-трик Кучерова, «1+1» Овечкина
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В 15 матчах приняли участие 23 российских хоккеиста. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал три результативные передачи, Андрей Свечников и Богдан Киселевич провели на льду самое большое время за карьеру.

ИгрокКлубОчки"+/-"ШтрафБроскиХитыБлокиВремя
Наместников (н)

Овечкин (н)

Панарин (н)

Малкин (н)

Радулов (н)

Ничушкин (н)

Тарасенко (н)

Барбашёв (н)

Кучеров (н)

Анисимов (н)

А. Свечников (н)

Дадонов (н)

Каменев (н)

Голдобин (н)

Задоров (з)

Зайцев (з)

Ожиганов (з)

Орлов (з)

Проворов (з)

Сергачёв (з)

Киселевич (з)		«Рейнджерс»

«Вашингтон»

«Коламбус»

«Питтсбург»

«Даллас»

«Даллас»

«Сент-Луис»

«Сент-Луис»

«Тампа-Бэй»

«Чикаго»

«Каролина»

«Флорида»

«Колорадо»

«Ванкувер»

«Колорадо»

«Торонто»

«Торонто»

«Вашингтон»

«Филадельфия»

«Тампа-Бэй»

«Флорида»		0

1+1

0+1

1+0

0+2

0

0+1

1+0

0+3

1+0

0+2

0

0

0

0

0

0+1

0

0

0

0		0

+2

+1

-1

+1

-1

+1

+1

+2

+1

+3

-2

0

0

+1

0

+2

+1

+2
-
-1

-1		0

2

2

0

0

0

0

+2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0		2

3

2

2

7

2

4

2

1

3

2

4

2

2

0

3

0

2

3

1

1		4

6

0

0

0

2

3

5

0

0

1

0

1

0

2

2

0

2

1

1

5		1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1		13.35

22.00

20.37

20.54

19.42

11.50

16.02

12.13

20.31

13.40

17.16

19.55

12.35

16.43

16.42

18.58

15.48

22.17

24.34

15.50

19.08
ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Бобровский

Худобин		«Коламбус»

«Даллас»		32 из 34

29 из 33		94,1

87,9		4:2

6:4
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