Малкин: «Питтсбургу» нужно играть умнее

Нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился впечатлениями от проигранного матча с «Бостон Брюинз» (1:2 ОТ).



«Мы задержались на льду немного дольше. Мы устали. Они же успели смениться пару раз. Одна ошибка, и они забили. Нам нужно играть умнее», — приводит слова российского форварда официальный «твиттер» клуба.

Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Бостон»

Счёт на 27-й минуте матча открыл Малкин, тем самым продлив свою результативную серию до шести матчей. Ещё до свистка на второй перерыв «Бостон» усилиями Джейка Дебраска восстановил равновесие, а победу хозяевам принёс Йокам Нордстрём в овертайме.



У Малкина показатель полезности «-1», два броска в створ и 62 % выигранных вбрасываний за 20.54 (2.56 – в большинстве) на льду.