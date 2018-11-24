Ракелль: наконец-то «Анахайм» вышел из равной игры победителем

Нападающий «Анахайм Дакс» Рикард Ракелль поделился впечатлениями от победы (2:1 ОТ) в матче с «Эдмонтон Ойлерз». Форвард стал главным героем встречи, на его счету победная шайба в овертайме и результативная передача. В составе «Эдмонтона» голом отметился Райан Ньюджент-Хопкинс.



«У нас было очень много равных матчей в этом сезоне, и приятно наконец выйти из такой игры победителем. Матч получился не слишком ярким, но наша команда сражалась изо всех сил», — приводит слова Ракелля официальный сайт «Анахайма».



Главный тренер «Анахайма» Рэнди Карлайл: ««Анахайм» чувствует себя хорошо. Но наша реализация должна выйти на новый уровень. В прошлых матчах мы играли лучше, но проигрывали. Это жесткая сторона спорта, когда ты хорошо играешь, но не получаешь заслуженных очков».



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