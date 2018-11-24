Алексей Морозов встретился с автором первой шайбы в истории МХЛ

Управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги Алексей Морозов посетил матч Кубка Москвы среди команд 2007 года рождения, где встретился с автором первой шайбы в истории МХЛ Романом Васильевым и подарил ему памятный сувенир.



4 сентября 2009 года на льду дворца спорта ЦСКА стартовал первый матч в истории Молодежной хоккейной лиги, в котором встретились «ЦСКА-Красная Армия» и МХК «Динамо». В 17:00 три Александра – Овечкин, Карелин и Медведев провели символическое вбрасывание. А через 11 минут 11 секунд после вбрасывания официального впервые в истории МХЛ за воротами зажёгся красный свет. Зажег его на тот момент 19-летний Роман Васильев.



Тот сезон стал для Васильева первым и последним в МХЛ. Впечатляющая статистика позволила Роману на следующий год закрепиться в команде ВХЛ «Динамо», которая год отыграла в Твери и после этого переехала в Балашиху. В составе динамовцев Васильев провел пять сезонов, также выступал за «Сарыарку», «Спутник» из Нижнего Тагила, красноярский «Сокол» и ангарский «Ермак». Карьеру игрока Роман завершил в сезоне-2016/17, после чего решил не расставаться с хоккеем и стать тренером.