Данис Зарипов набрал 600-е очко в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (4:3).



37-летний форвард достиг отметки в 600 очков в КХЛ. На счету Зарипова 262 шайбы и 338 результативных передач в 654 играх. С 2013 по 2017 год Данис выступал за магнитогорский «Металлург».

Видео голевой комбинации казанцев, в которой Зарипов набрал 600-е очко, можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а в следующем было забито сразу пять голов: у хозяев шайбами отметились Дэн Секстон, Ефим Гуркин и Найджел Доус, в команде гостей точные броски на счету Иржи Секача и Пола Постмы. На 50-й минуте «Ак Барс» сравнял счёт благодаря оформившему дубль Секачу. Вскоре казанский клуб вышел вперёд, шайбу забросил Роб Клинкхаммер.