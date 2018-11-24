Назаров: мастерство игроков «Магнитки» позволило им победить в овертайме

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги выездного матча с «Металлургом» (3:4 ОТ).



«На мой взгляд, получился очень интересный матч, болельщики любят такие игры. Атаки шли в разные стороны, все пытались выиграть вчистую. За десять секунд до конца основного времени я взял таймаут – там был момент, когда могли и вчистую проиграть. Рад, что с таким сильным противником сыграли вничью. В овертайме было удаление, а мастерство игроков «Магнитки» позволило забить решающий гол.



Уступили по вбрасываниям со счётом 8:37? Вы только что ответили на свой вопрос – уступили. Как это комментировать? Проиграли вбрасывания. Старались выиграть, но не выиграли.



Здунов? Он хорошо играет в меньшинстве, сегодня, на мой взгляд, сыграл безупречно. В решающем моменте в конце третьего периода он выстоял, пару раз шайбу на себя поймал. А что мало играл в целом – такая у него пока роль», — цитирует Назарова официальный сайт «Магнитки».

Тут у всех проблемы. Что творится на Востоке КХЛ «Автомобилист» и «Авангард» не так хороши, как казалось на старте. Но есть и плюсы, даже у «Сибири» и «Адмирала».