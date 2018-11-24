ЦСКА в третий раз в сезоне обыграл СКА и продлил победную серию до 12 матчей

ЦСКА обыграл СКА со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



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В первом периоде гости открыли счёт благодаря голу Николая Прохоркина, прервавшему сухую серию голкипера московских «армейцев» Ильи Сорокина, насчитывавшую более 240 минут. Подопечные Игоря Никитина сумели восстановить равновесие на последних секундах второго игрового отрезка, после того как Антон Слепышев пробил Игоря Шестёркина броском с неудобной руки, стоя на коленях. В третьей двадцатиминутке Михаил Григоренко вывел хозяев вперёд, отметившись точным броском в меньшинстве. В концовке встречи Иван Телегин увеличил преимущество ЦСКА, подкараулив ошибку Павла Дацюка.

ЦСКА продлил победную серию до 12 матчей, а СКА прервал серию из пяти побед.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.