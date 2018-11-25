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«Торонто» разгромил «Филадельфию» благодаря хет-трику Юнссона

«Торонто» разгромил «Филадельфию» благодаря хет-трику Юнссона
Хоккей / НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась с разгромным счётом 6:0 (4:0, 2:0, 0:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем матча стал форвард хозяев Андреас Юнссон, который отметился хет-триком. Голкипер «Торонто» Гаррет Спаркс оформил шат-аут, отразив 35 бросков. Результативной передачей отметился защитник Игорь Ожиганов. У Никиты Зайцева показатель полезности «+3».

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» дома уверенно обыграл «Каролину Харрикейнз» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Двумя баллами за результативность в составе победителей отметились Джош Бейли (1+1), Андерс Ли (0+2) и Брок Нельсон (0+2). Форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 10 секунд и очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
6 : 0
4:0, 2:0, 0:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Юнссон (Браун, Ожиганов) – 04:45 (5x5), 2:0 – Юнссон – 06:19 (5x5), 3:0 – Марло – 07:44 (5x5), 4:0 – Юнссон – 12:20 (5x5), 5:0 – Ливо (Марнер) – 31:07 (5x5), 6:0 – Таварес (Марнер, Рилли) – 37:10 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
4 : 1
2:0, 1:0, 1:1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Фильппула (Комаров, Мейфилд) – 03:39 (5x5), 2:0 – Бовиллье (Бейли, Барзал) – 09:01 (5x5), 3:0 – Бейли (Нельсон, Ли) – 33:17 (5x5), 4:0 – Пелеч (Ли, Нельсон) – 48:52 (5x5), – (Хэмилтон) – , 4:1 – Уильямс (Валльмарк, Хэмилтон) – 53:23 (5x4)
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