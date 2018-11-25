«Торонто» разгромил «Филадельфию» благодаря хет-трику Юнссона

«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась с разгромным счётом 6:0 (4:0, 2:0, 0:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем матча стал форвард хозяев Андреас Юнссон, который отметился хет-триком. Голкипер «Торонто» Гаррет Спаркс оформил шат-аут, отразив 35 бросков. Результативной передачей отметился защитник Игорь Ожиганов. У Никиты Зайцева показатель полезности «+3».

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» дома уверенно обыграл «Каролину Харрикейнз» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Двумя баллами за результативность в составе победителей отметились Джош Бейли (1+1), Андерс Ли (0+2) и Брок Нельсон (0+2). Форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 10 секунд и очков не набрал.