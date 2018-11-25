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«Чикаго» одержал волевую победу над «Флоридой», у Дадонова передача

«Чикаго» одержал волевую победу над «Флоридой», у Дадонова передача
Хоккей / НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 5:4 ОТ (0:2, 2:2, 2:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победной шайбой в овертайме отметился защитник гостей Эрик Густафссон. По два балла за результативность в составе «Чикаго» набрали: Давид Кемпф (1+1), Патрик Кейн (1+1), Доминик Кагун (0+2) и Густав Форслинг (0+2).

В составе «Флориды» результативными передачами отметились россияне Евгений Дадонов и Богдан Киселевич. Форвард «Чикаго» Артём Анисимов очков не набрал.

В параллельной встрече «Баффало Сэйбрз» по буллитам обыграл «Детройт Ред Уингз» — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0). Для «Сэйбрз» эта победа стала девятой кряду.

Ещё в одном матче «Бостон Брюинз» в гостях обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
4 : 5
2:0, 2:2, 0:2, 0:1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Хоффман (Яндл, Юбердо) – 05:48 (5x4), 2:0 – Макканн (Севьюр, Киселевич) – 13:40 (5x5), 2:1 – Кемпф (Кагун, Форслинг) – 20:49 (5x5), 2:2 – Кейн (Саад, Форслинг) – 25:34 (5x5), 3:2 – Экблад (Хоффман, Дадонов) – 28:08 (5x5), 4:2 – Ватрано (Юбердо, Бьюгстад) – 31:30 (5x5), 4:3 – Фортен – 49:52 (4x5), 4:4 – Дебринкэт (Саад, Кейн) – 59:58 (6x5), 4:5 – Густафссон (Шмальц, Кемпф) – 62:32 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
2 : 3
0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Скиннер (Айкел, Ристолайнен) – 03:37 (5x4), 1:1 – Ларкин (Манта, Абделкейдер) – 20:53 (5x5), 1:2 – Томпсон (Далин, Богосян) – 47:40 (5x4), 2:2 – Манта (Бертуцци, Грин) – 53:52 (5x4), 2:3 – Райнхарт – 65:00 ( ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2 : 3
0:2, 0:0, 2:1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Бэкс – 13:01 (5x5), 0:2 – Дебраск (Крюг, Крейчи) – 14:42 (4x4), 1:2 – Друен (Алзнер, Мете) – 46:46 (5x5), 2:2 – Татар (Шоу, Агостино) – 50:09 (5x4), 2:3 – Мур (Бэкс, Крейчи) – 57:03 (5x4)
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