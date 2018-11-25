«Чикаго» одержал волевую победу над «Флоридой», у Дадонова передача

«Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 5:4 ОТ (0:2, 2:2, 2:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победной шайбой в овертайме отметился защитник гостей Эрик Густафссон. По два балла за результативность в составе «Чикаго» набрали: Давид Кемпф (1+1), Патрик Кейн (1+1), Доминик Кагун (0+2) и Густав Форслинг (0+2).

В составе «Флориды» результативными передачами отметились россияне Евгений Дадонов и Богдан Киселевич. Форвард «Чикаго» Артём Анисимов очков не набрал.

В параллельной встрече «Баффало Сэйбрз» по буллитам обыграл «Детройт Ред Уингз» — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0). Для «Сэйбрз» эта победа стала девятой кряду.

Ещё в одном матче «Бостон Брюинз» в гостях обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2).